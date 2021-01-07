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Geyikli doğal gaza kavuşuyor
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi, 15 Ocak Cuma günü imzalanacak protokol ile 2022 yılında doğal gaza kavuşacak.
ÇANAKKALE 07.01.2021, 10:58
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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi, 15 Ocak Cuma günü imzalanacak protokol ile 2022 yılında doğal gaza kavuşacak.
Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesine ulaştırılması planlanan doğal gaz konusu masaya yatırıldı.Görüşme sonrası yapılan açıklamada, 15 Ocak Cuma günü Aksa Gaz ile protokol imzalanacağı ve 2022 yılında doğal gazın Geyikli halkının kullanıma sunulacağı bildirildi.
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