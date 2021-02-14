Geyikli Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, belediye ekipleri soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle zor durumda kalan sokak hayvanlarına yardım eli uzattı.

Son yılların en soğuk kış mevsimini yaşayan Kuzey Ege’nin tatil beldelerinden Geyikli, Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışından nasibini aldı. Belediye ekipleri, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamamaları için gerekli önlemleri alırken sokak hayvanları da unutulmadı. Beldede etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirlenen bölgelere mama bırakıldı. Belediye ekiplerinin belirli aralıklarla mama dağıtmaya devam edeceklerini kaydeden Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, vatandaşları da sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet etti.