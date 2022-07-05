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GESTAŞ’tan hayvan üreticilerine özel sefer

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kurban Bayramı öncesinde hayvan üreticileri için özel sefer düzenleyecek.

ÇANAKKALE 05.07.2022, 15:17
GESTAŞ’tan hayvan üreticilerine özel sefer

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kurban Bayramı öncesinde hayvan üreticileri için özel sefer düzenleyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kurban Bayramı öncesinde hayvan üreticilerinin Eceabat ve Gelibolu ilçelerini kullanmadan nakliye zorunluluğu olması nedeniyle Gökçeada’dan Anadolu’ya veya Anadolu’dan Gökçeada’ya büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinin yapılabilmesi için özel sefer düzenleyecek. Sadece hayvan üreticilerinin nakliye araçlarının yer alacağı sefer 6 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de Geyikli’den Gökçeada’ya ve saat 22.00’de Gökçeada’dan Geyikli’ye gerçekleşecek.

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