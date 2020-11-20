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Gelibolu’da 14 gün süreyle halk pazarı kurulmayacak

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle halk pazarlarının kurulması, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile durduruldu.

ÇANAKKALE 20.11.2020, 14:35
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Gelibolu’da 14 gün süreyle halk pazarı kurulmayacak
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle halk pazarlarının kurulması, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile durduruldu.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren, Covidd-19 tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle halk pazarlarının kurulmaması kararı alındı.
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