banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Avrupa'da transfer gündemi
Avrupa'da transfer gündemi
PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor
PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor
İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza: Gemi kıyıya sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza: Gemi kıyıya sürüklendi

Ezine’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE 01.04.2021, 13:30
2
Ezine’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 44 gram toz esrar maddesi ile 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

U.D. ile İ.G. isimli 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu