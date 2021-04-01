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Ezine’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ÇANAKKALE 01.04.2021, 13:30
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 44 gram toz esrar maddesi ile 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.U.D. ile İ.G. isimli 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.