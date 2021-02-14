Ezine’de köy okulunda yangın

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, bir köy okulunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu söndürüldü. Yoğun kar yağışına rağmen iş makinaları önden giderek itfaiye araçlarına yol açtı.

Olay bu akşam saat 17.30 sıralarında Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde meydana geldi. Ezine Belediyesi Koordinasyon Merkezi’ni arayan bir vatandaş köy okulunda yangın çıktığını ihbarında bulundu. Kısa sürede yola çıkan ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen Kayacık köyüne varmayı başardı.

İl Özel İdaresine ait iş makinaları önden giderek itfaiye araçlarına yol açtı. Köy okulundaki yangın, Ezine Belediyesi İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu söndürüldü. Okul binasında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kayacık köyünde kar kalınlığının zaman zaman 40 santimetreyi geçtiğini belirtildi.