Ezine’de kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Geyikli Jandarma Karakolu ekipleri, Ezine ilçesine bağlı Kumburun köyünde kaçak etil alkol ve alkollü içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Alınan izinler doğrultusunda bahsi geçen şüpheli adrese ve uzantılarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; 438 litre kaçak şarap, 5 litre likör, 75,5 litre kaçak etil alkol ve 1 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kaçak alkollere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli şahıs, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.