Ezine’de cep telefonu kapsama sorunu bitiyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki bazı bölgelerde yaşanan cep telefonu çekim sorunu, Belediye Başkanı Güray Yüksel’in girişimleriyle sona eriyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, Sarısöğüt Mahallesi, Ezine Gıda OSB ve Küçük Sanayi Sitesi’nde yıllarca yaşanan cep telefonu çekim sorunu bitiyor. Konuya ilişkin Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Sarısöğüt mahallemizde ve bölgesinde yıllarca yaşanan kapsama alanı sorunu sebebiyle yaptığımız girişimler sonucunda teknik ekibimizin raporları doğrultusunda Sarısöğüt mahallemizde baz istasyonu kurulması onaylanmıştır. Artık Sarısöğüt mahallemizde cep telefonları full çekecek. Ayrıca yapılacak baz istasyonu ile hem Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge’mizde hem de Ezine Küçük Sanayi Site’mizde kapsama alanı sorunu kalmayacak. Kısa süre içinde çalışmalar başlıyor. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.