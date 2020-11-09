Ezine İmam Hatip Lisesi’nde eğitim başladı

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki İmam Hatip Lisesi, yapılan güçlendirme çalışmaları sonucunda depreme dayanıklı hale getirilerek eğitime açıldı.

1 Temmuz da başlayan güçlendirme çalışmalarının 2 Kasım da son bulmasıyla okul öğrencilerin eğitimine açıldı. Şuan okulda; İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Teknik Anadolu Lisesi eğitim görüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Cahit Kurt, “Lisede 9-12 sınıflarda ve İmam Hatip Ortaokulunda 5-8’nci sınıflarda yüz yüze eğitim yapılırken diğer sınıflarla uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Yüz Yüze eğitimde bütün önlemleri alıp, maske ve mesafe kurallarına da uyarak eğitimimize devam ediyoruz. Okula girişte bütün öğrencilerin ateşi ölçülerek sınıflara alınırken okulumuzda 1 gün eğitime ara verilerek hijyen ve temizlik çalışmaları yapılmaktadır” dedi.