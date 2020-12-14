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Ezine Gıda OSB, kadın istihdamı için kolları sıvadı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde tarımsal endüstri yatırımlarının yanı sıra emek gücüyle de ilgili çalışmalar başladı.

ÇANAKKALE 14.12.2020, 11:50
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Ezine Gıda OSB, kadın istihdamı için kolları sıvadı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde tarımsal endüstri yatırımlarının yanı sıra emek gücüyle de ilgili çalışmalar başladı.

Çanakkale’nin tarımsal ekonomi ve iktisadi bölgesel coğrafyasına önemli etkiler yansıtacak olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, mekan odaklı yatırımcı beşeri sermaye ile birlikte kadın istihdamıyla da Türkiye’deki OSB’lere örnek oluşturacak.

“Kadın istihdama yönelik ortak akıl oluşturmak”

Tarımsal üretim çalışmalarında fırsat eşitliği oluşturmak adına; toplumsal cinsiyet ekseni üzerinde Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte bir çalışmanın içine girdiklerini belirten Ezine Gıda Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, ön sunum hazırlığı için bir araya geldiklerini söyledi. OSB’lerdeki istihdamın cinsiyet ve sosyal sınıf değişkenlerini, kentlerin ekonomi politikalarına mekansal katkılarının incelenmesi ve üzerinde bir çalışma başlatıldığını belirten Altınok, Ezine OSB’de istihdam edilecek ‘Mavi Yaka ve Beyaz Yaka’ da kadın emeğini öne çıkarılması için arayışların başladığını bildirdi.

Ankara’da yapılan ‘Ezine Gıda İhtisas OSB’de Kadın İstihdamı ve Erişilebilirlik’ toplantısından sonra görüşme içeriği hakkında değerlendirmelerde bulunan Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, OSB’lerde istihdam edilen kadın oranına dikkat çekerek “OSB’lerde çalışan kadın işçi oranı şu anda yüzde 30’larda. Cinsiyette fırsat eşitliği adına bu sayıyı çok az bulduğumu öncelikle ifade etmek isterim. Kaldı ki, Ak Parti iktidarı olarak partimizde yüzde 30 oranı az buluyor ve arttırılması için bazı düzenlemelerle teşvikler oluşturuyor. Bölge Müdürümüz Alper Altınok’a, Ezine İlçemize kurulan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde istihdam sağlayacak firmaların olanaklarını kadınlara yöneltme potansiyelinin araştırılmasını önerdim. Çünkü OSB’ler, tarihsel olarak üretimin eril yapısının gözlemlenebildiği yerlerdir. Kadın istihdamının kavramsal çerçeve kapsamında incelenmesi gerekir. Burada ortak bir akıl yakalamamız lazım” dedi.

Yatırım yapmak isteyenlere teşvik

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Gıda İhtisas OSB’de kadın girişimcilerinde olmasından mutluluk duyduğunu belirterek “Burada hemcinslerim olarak kadın girişimcilerine tavsiyem; devletimizin ve hükümetimizin sağlamış olduğu tüm imkanlardan faydalanmalarıdır. Bunu bir çağrı olarak da kabul edebilirler. Başta KOSGEB olmak üzere TKDK, GMKA gibi yatırımcılara büyük destekler sağlayan kurumlarımız var. Bunlar hükümetlerimiz döneminde kurulup güçlendirilmiş, finans anlamında teşvik eden kurumlarımızdır. Tüm kadınlarımızın ilgili kurumlardan mutlaka bilgi almalarını istirham ediyorum. Bu konuda yatırımcı kadınlarımızın her daim yanındayım. Diledikleri zaman arayıp destek isteyebilirler, yardımcı olurum kendilerine. Yeter ki, yatırım yapmak istesinler. İnşallah Ezine Gıda İhtisas OSB’de kadın girişimcilerimizin oluşturduğu gıda markalarını tüm Türkiye ye ve Dünyaya Çanakkale’den pazarlama imkanı buluruz” diye konuştu.
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