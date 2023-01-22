Ezine Belediyesi’nden çocuklara karne hediyesi ‘Bremen Mızıkacıları’

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarı tatiline giren öğrenciler için karne hediyesi olarak ‘Bremen Mızıkacıları’ adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Ezine Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatiline giren öğrenciler için Atatürk Kültür Merkezinde etkinlik düzenledi. Öğrencilere karne hediyesi olarak Atatürk Kültür Merkezi’nde 2 seans olarak ‘Bremen Mızıkacıları’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

‘Bremen Mızıkacıları’ adlı tiyatro oyununda köpek, eşek, horoz ve kedinin hikayesi anlatıldı. Hırsızları yakalayamayan bir eşek, yaşlanmış bir köpek, farelerle dost bir kedi ve sürekli şarkı söyleyen bir horoz sahipleri tarafından işe yaramadıkları ve yaşlandıkları bahanesiyle evden kovulurlar. Bir araya gelerek ortak hayalleri olan müzik ile buluşabilmek için Bremen’e gitmeye karar veren dörtlü yola çıkar. Yolda kendilerine yiyecek veren yaşlı bir adamın evine giren hırsızları, yaptıkları plan ile kovan sevimli dörtlü, yaşlı adam ile dost olurlar. Yardımlaşmanın önemini ve hayvanlara iyi davranmamızın onlar için ne kadar önemli olduğunu anlatan oyun, çocuklar tarafından büyük beğeni ve dikkatle izlendi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından ‘Bremen Mızıkacıları’ etkinliğini paylaşarak, çocukların yaşadığı eğlenceli dakikalarına ortak oldu. Başkan Yüksel, sosyal medya yaptığı açıklamada, “Ezine’li küçük hemşehrilerimiz ‘Bremen Mızıkacıları’ isimli tiyatro oyunu ile tatilin keyfini doyasıya çıkarttılar” dedi.