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Ezine Belediyesi çevre düzeni çalışmalarını sürdürüyor
ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇE BELEDİYESİ ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
ÇANAKKALE 02.04.2023, 09:55
Çanakkale’nin Ezine ilçe Belediyesi alt yapı ve çevre düzenleme yapım işlemlerini sürdürüyor.
Ezine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde belirlenen noktalarda, çevre düzeni sağlama ve düzen oluşturulması için çalışmalar hızla sürüyor.
Çalışmalar çerçevesinde, 22 Eylül Caddesi yol düzenleme çalışmaları, Ezine Hastane Arkası Doğalgaz Hattı yapım çalışmaları, Mezarlık Arkası Kilit parke taşı çalışmaları, Ulucamii restorasyon çalışmaları, 128 Evler Parkı yapım çalışmaları, Ayvacık Caddesi yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.