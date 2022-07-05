banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022

Ezine Belediye itfaiye ekipleri yangın bölgesinde

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda meydana gelen yangını kontrol altına alma çalışmalarına Ezine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

ÇANAKKALE 05.07.2022, 15:18
Ezine Belediye itfaiye ekipleri yangın bölgesinde

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda meydana gelen yangını kontrol altına alma çalışmalarına Ezine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınlarında saat 11.00’da başlayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Ezine Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri de yangın bölgesine gelerek yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı.

Yorumlar (0)
29°
açık