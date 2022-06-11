banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Etili köyünde bahar konseri

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konser düzenlendi.

ÇANAKKALE 11.06.2022, 14:28
Etili köyünde bahar konseri

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konser düzenlendi.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde, Etili Seramik halk konseri yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Kızılçıklık parkında gerçekleşti. TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçısı Umut Sülünoğlu, Kabak Kemane sanatçısı Uğur Önür ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanatçısı Çiğdem Gürdal gecede sahne aldılar. Gecede, Etili Seramik Türk Halk Dansları ekibi İzmir, Aydın, Kütahya, Antalya, Ankara yöresinin oyunlarından derlenen koreografi sergilediler.

Programa Eski Başbakan Yardımcısı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Etili Seramik kurucusu İsmail Tülek, Etili Seramik kurucu ortaklarından Sedat Ergin, Etili köy Muhtarı Ersin Güven, Siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur