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Eski Çevre Bakanı Üçpınarlar’dan Başkan Öz’e ziyaret
ESKİ ÇEVRE BAKANI ÜÇPINARLAR'DAN BAŞKAN ÖZ'E ZİYARET
ÇANAKKALE 02.09.2020, 12:48
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İki dönem Çanakkale Milletvekiliği ve 51. ve 52 hükümette Çevre Bakanlığı yapan Hamdi Üçpınarlar, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ü makamında ziyaret etti.
Çanakkale siyasetinde önemli yeri olan Hamdi Üçpınarlar’ın gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak "19. ve 20. Dönem Çanakkale Milletvekilliği yaparak ilimizi TBMM çatısı altında temsil etmiş, aynı zamanda Çevre Bakanlığı da yaparak devlet adamı kimliği ile ülke siyaseti içerisinde iz bırakmış Sayın Hamdi Üçpınarlar ziyaretleri ile bizleri sevindirmiştir. Eski Çevre Bakanımız Hamdi Üçpınarlar’a samimi sohbetleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.
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