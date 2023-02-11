Depremde hayatını kaybeden anne ve 10 aylık bebeği son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Hatay’da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Elifnur Öğ ile 10 aylık bebeği Ömür Ata Çanakkale’de, toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Hatay’ın Antakya ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ, Elifnur Öğ ile 10 aylık bebekleri Ömür Ata, yaşadıkları binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalarak, yaşamlarını yitirdi.

Enkaz altında arama ve kurtarma çalışması yapan ekipler, önceki gün Cemalettin Öğ, Elifnur Öğ ve 10 aylık bebekleri Ömür’ün cansız bedenlerini birbirlerine sarılı halde buldu.

Elifnur Öğ ile 10 aylık bebeği Ömür Ata için Çanakkale’de Dumlupınar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, daire müdürleri, ailesi ve yakınları katıldı.

Elifnur Öğ ve bebeği Ömür, Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çanakkale Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ ise dün İstanbul’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.