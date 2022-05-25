ÇOMÜ’de uçurtma şenliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri uçurtma şenliği düzenledi. Sosyal sorumluluk projesi olarak yapılan etkinlikte İsmail Kaymak İlkokul öğrencileri, Elit 17 Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Çanakkale Otizmliler Derneği öğrencileri ve davetli çocuklar üniversite öğrencileriyle çuval yarışı, halat çekme, voleybol ve yakan top oynadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Esra Taşdemir ve Sahra Kaya, Çanakkale’de eğitim gören ilkokul öğrencileri ile özel eğitim öğrencilerini bir araya getirmek, kaynaştırmak ve sosyal farkındalık kazandırmak amacıyla ‘Uçurtma Şenliği’ projesini gerçekleştirdi. Proje dahilinde İsmail Kaymak İlkokul öğrencileri, Elit 17 Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Çanakkale Otizmliler Derneği öğrencileri ve davetli çocuklar Çanakkale Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarının bahçesinde ağırlandı. Üniversitenin bahçesinde palyaço ile karşılanan çocuklar, oyunlar oynadı. Üniversite öğrencileriyle birlikte minikler yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi. Çeşitli eğlence ve oyunların ardından üniversite öğrencilerinin de yardımıyla miniklerin uçurtmaları Çanakkale semalarına yükseltti.

Uçurtma şenliği katılan Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazan Yelkikalan ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Sena Erden Ayhün, projeye katılan miniklerle sohbet etti. Miniklerin uçurtmalarına bakan Müdür Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, “öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerine verdikleri destekten dolayı tüm katılımcılara ve proje ortaklarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Etkinlik, projeye katılan öğrencilere hayvan figürlü balonlar hediye edilmesi ile son buldu.