ÇOMÜ’de Kurumsal Akreditasyon Sertifika Töreni yapıldı

Türkiye’deki 210 üniversite arasında uluslararası tanınırlığa sahip biçimde kurumsal akreditasyon alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde sertifika teslim töreni yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 30’uncu yılında Türkiye’deki 210 üniversite arasında uluslararası tanınırlığa sahip biçimde kurumsal akreditasyon alan ilk 16 yükseköğretim kurumu arasına girdi. Kurumsal akreditasyon sertifika teslim töreni ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre merkezinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “210 civarındaki üniversite arasında kurumsal akreditasyon alan üniversitelerden birisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemiz 30. yıl dönümünü kutluyor. Çok önemli başarılara imza atan bir üniversite durumuna geldik. Ama bunlar asla yeterli olmayacak. Bundan sonra çok daha önemli başarılara hep birlikte imza atmak durumundayız. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren üzerinde durduğumuz bazı hedefler vardı. Bu hedefler kurumsallaşmak, kurum kültürünün gerçekleştirilmesi, öğrenci, akademik ve idare personel memnuniyetinin en yüksek düzeye ulaştırılması gibi hedeflerimiz vardı. Bugün bunu başarmanın mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

“ÇOMÜ’nün kalite çalışmalarının bugün taçlandığı bir gün”

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kalite çalışmalarında öncü üniversitelerimizden bir tanesi. 2020 yılında 11 üniversitemiz kurumsal akreditasyona alında ve tamamlandı süreçleri. 2021 yılında ise 12 üniversitemiz kurumsal akreditasyon çalışmasına alındı. Bunlardan 8’inin kararı verildi. 4 tanesi de bu ay gerçekleştireceğimiz kurulda görüşülecek. ÇOMÜ’nün kalite çalışmalarının bugün taçlandığı bir gün. Bu başarının ortaya çıkmasında liderlik ve sahiplenme çok önemli. Bunun bir kişiyle olmayacağını biliyoruz. Tüm üniversitenin paydaşlarının aktif katılımını gerektiren bir süreç olduğunu biliyoruz. Onun için başta rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat olmak üzere üniversitenin tüm paydaşlarını tebrik ediyorum. Akreditasyon belgesinin üniversitemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Törene, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, idari ve akademik personeller katıldı.