ÇOMÜ’de ilk kayıt heyecanı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ) 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ İLK KAYITLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 9BİN 887 ÖĞRENCİNİN YENİ KAYIT YAPTIRACAĞI ÜNİVERSİTEDE GELENEKSEL HALE GELEN İLK KAYIT TÖRENİ BU YIL TIP FAKÜLTESİ’NDE YAPILDI.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi ilk kayıtları gerçekleştirildi. 9 bin 887 öğrencinin yeni kayıt yaptıracağı üniversitede geleneksel hale gelen ilk kayıt töreni bu yıl Tıp Fakültesinde yapıldı.
İlk Kayıt Törenine; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Erdal Demir, Tıp Fakültesi akademisyenleri ve idari personelinin yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı.
Tıp Fakültesini kazanan Onur Çay’ın kaydı ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Memduh Salih Çifçibaşı’nın kaydı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve Nazlı Tezgel’in kaydı ise Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir tarafından tamamlandıktan sonra günün anısına hediyeler takdim edildi.
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