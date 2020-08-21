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ÇOMÜ’de eğitim 5 Ekim’de başlıyor

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ)’NDE, 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN 5 EKİM 2020 TARİHİNDE KARMA EĞİTİM MODELİYLE BAŞLAYACAĞI BİLDİRİLDİ.

ÇANAKKALE 21.08.2020, 12:11
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ÇOMÜ’de eğitim 5 Ekim’de başlıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)’nde, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı derslerinin 5 Ekim 2020 tarihinde karma eğitim modeliyle başlayacağı bildirildi.

20 Ağustos Perşembe günü toplanan ÇOMÜ Senatosu, korona virüs tedbirleri kapsamında bir takım kararlar aldı.

ÇOMÜ Senatosu tarafından alınan kararlar şöyle; “Karar 1: Üniversitemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı derslerinin 05 Ekim 2020 tarihinde karma eğitim modeli ile başlamasına,

Karar 2: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında uygulanacak karma eğitim modelinde, bazı derslerin sadece uzaktan eğitimle verilebilmesine, bazı derslerin tamamen yüz yüze yapılabilmesine ve bazı derslerin ise hem uzaktan eğitimle hem de yüz yüze (yüzde 40’nın uzaktan eğitimle ile birlikte yüzde 60’nın yüz yüze) yapılabilmesine,

Karar 3: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında karma eğitim içerisinde uygulanacak yüz yüze eğitimin kalabalık sınıfların şubelere bölünmesi ve sınıfların farklı günlerde eğitim alması (Örneğin: 1 ve 3. Sınıflar Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri, 2 ve 4. Sınıflar Salı-Perşembe-Cumartesi günleri) şeklinde seyreltilmiş olarak uygulanmasına, bu konuda yapılacak düzenlemeler için akademik birimlerin yetkili kılınmasına,

Karar 4: Tamamen uzaktan eğitime geçme durumunun ortaya çıkabilecek olması ihtimali doğrultusunda, ilk 4 haftanın ders materyallerinin (ders notları, ppt sunumlar vb.) 5 Ekim 2020 tarihine kadar ÜBYS sistemine yüklenmesine,

Karar 5: Uzaktan online yapılacak derslerde, her bir ders saatinin 20 dk. olacak şekilde düzenlenmesine,

Karar 6: Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında devam şartının uzaktan öğretim derslerinde aranmamasına, yüz yüze derslerin, teorik olanları için yüzde 70 ve uygulama derslerinde ise yüzde 80 olan devam zorunluluğunun 14 hafta üzerinden olan kadarının yüz yüze yapılan derslerde uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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