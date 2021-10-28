ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi projeleri hayata geçiyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi verdi.

ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından organize edilen ‘çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı tarama’ faaliyetlerinin yanı sıra bedensel ve zihinsel engelli vatandaşların evde tedavi görmelerine yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgiler aktarılan ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Çanakkale Valiliği olarak projeyi desteklerini belirten Vali İlhami Aktaş, projelerin Çanakkaleliler için çok önemli olduğunu belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette, ÇOMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İlgi Tosun, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Eren ve Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Celal Genç de hazır bulundu.