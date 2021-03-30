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Çocuklar, jandarma ekipleriyle fidan dikti

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokul öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

ÇANAKKALE 30.03.2021, 15:30
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Çocuklar, jandarma ekipleriyle fidan dikti

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokul öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Muratlar İlköğretim Okulu öğrencileri ile birlikte 21-26 Mart Orman Haftası’nda ‘Fidan hayattır, orman gelecek’ sloganıyla fidan dikim gerçekleştirdi.

Çocuklara ağaç sevgisi ve ormanların önemi konusunda eğitimler veren ekipler, etkinlik sonunda; çocuk dergisi, boyama kitabı ve boya kalemi gibi çeşitli hediyeler dağıttılar.
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