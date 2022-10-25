Çocuk Kültür Evi yeni dönem programları başladı

Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi’nin yeni dönem atölye ve etkinlik programları çocukların ve ailelerinin yoğun ilgisi ve katılımıyla başladı.

2022-2023 dönemine heyecanla başlayan Çocuk Kültür Evi, zenginleştirdiği atölye ve etkinlik programlarının yanı sıra kütüphanesi aracılığıyla çocuklara ve ailelerine ödünç kitap hizmeti sunmaya da devam ediyor.

Çocuk Kültür Evi, sanattan robotik-makera, akıl oyunlarından ekolojiye, modern danstan neşeli İngilizceye, satrançtan ritim grubuna, öykülerle felsefeden çocuk ve gençlik orkestrasına kadar farklı bir çok disiplinde hazırladığı atölye programlarının yanı sıra kentteki tüm çocukların katılımına açık olarak yürüttüğü “Film Günleri”, “Okul Buluşmaları”, “Evde Yazar Sohbetleri” ve “Sanatçı Buluşmaları” etkinlik programları ile de çocuklara yıl boyunca katılabilecekleri renkli bir program sunuyor.

Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine destek olmak hedefiyle, çocuk odaklı bir yaklaşımla hazırladığı yeni dönem programına 18 Ekim 2022 tarihinde başlayan Çocuk Kültür Evi, çocukları bu yıl da neşeli ve eğlenceli bir sürece davet ediyor.