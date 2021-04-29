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Çim biçme ve temizleme çalışmaları sürüyor

Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çim biçme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÇANAKKALE 29.04.2021, 17:56
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Çim biçme ve temizleme çalışmaları sürüyor

Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çim biçme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçedeki tüm yeşil alan güzelleştirme çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bülent Öz, “Güneşli bir Çan sabahında şehir girişinde ve şehir içinde sizleri çalışarak karşılayan personelimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Çim biçme ve temizleme çalışmalarını yürüten Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yeşil alanları güzelleştirmeye devam ediyor” dedi.
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