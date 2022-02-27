Çanspor dayanışma gecesi düzenlendi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Çanspor’a destek ve dayanışma gecesi düzenlendi.

Çan belediyesi düğün salonunda düzenlenen dayanışma ve destek gecesine Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çanspor Başkanı Sedat Boduroğlu, Siyasi parti temsilcileri ve sporcular katıldı. Çiğdem Özcan ve Ozan Karademir’in sahne aldığı gecede sporseverler doyasıya eğlendi. Her zaman Çanspor’un yanında olduklarını belirten Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Şehrimizin güzide kulübü Çanspor’a gönül vermiş tüm dostlar ile dayanışma gecesinde bir araya geldik. Çanspor sevdasına, dün olduğu gibi bugün de destek vermeyi sürdürüyor, sürdüreceğiz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde kırmızı-beyaz renklere bağlı olan ve salonu dolduran tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.