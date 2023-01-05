Çanlı Muhtar eşleri Ankara’da

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı köylerin muhtar eşleri, Ankara’da TBMM, A. Kabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ziyaret etti.

Çan ilçesine bağlı köylerin muhtar eşlerinden oluşan bir heyet, Ankara’da TBMM’yi ziyaret etti. AK Parti Grup Toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinleyen heyet, daha sonra meclisi gezdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, heyete Meclisin işleyişi hakkında bilgiler verdi. Grup Salonları, iktidar ve muhalefet kulisleri, Genel Kurul Salonu ve 15 Temmuz Müzesi gibi alanları gezen heyet, daha sonra AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte A.Kabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Grup toplantısı sonrası hemşerilerine seslenen Turan, AK Parti’nin muhtarlarla, teşkilatlarla birlikte güçlü olduğunu söyleyerek, “Bizi kıymetli kılan en güzel iş, en küçük yerdeki hastayı, dertliyi, sıkıntılıyı bulmak ve görmek. Muhtarlarımız bize sıkıntıları söyledikleri zaman ilgililerimiz gidiyor, kendimiz gidiyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz hep birlikte kıymetliyiz. Tüm teşkilatlarla ve muhtarlarla iyi bir diyaloğumuz var. Hangi muhtarımızdan yaşlı, dertli, engelli hemşehrimizin sorunu geliyorsa ilgileniyoruz. Eğer sıkıntıları söylemezlerse vebal onların, yapmazsak da bizim. Muhtarlarımızın bize iletmediği sıkıntısı olan bir hemşehrimiz olursa, sizlerden istirhamımız siz iletin. Hamdolsun 21 yıldan beri iktidardayız. Hemşehrilerimizle, milletimizle bir aradayız. Çanakkale’mizde meydanı taş olmayan köy kalmadı. Şimdi muhtarlarımız mezarlık yolunu da yapalım, köy içindeki yolları da yapalım diyorlar. Söz konusu hemşehrilerimiz olduğunda daima destek olmaya gayret ediyoruz.” diye konuştu. Çanakkale’den misafirleri mecliste ağırlamaktan büyük keyif duyduklarını söyleyen İskenderoğlu, “Bugün İl Başkanımız Naim Makas, Kadın Kolları Başkanımız Özlem Karadayı, Gençlik Kolları Başkanımız Alperen Uysal, Ayvacık ve Bozcaada teşkilatlarımız ile birlikte Çanlı muhtarlarımızın eşlerini de meclisimizde ağırladık. Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’la birlikte hemşehrilerimizi Ankara’da ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Teşkilatlarımızın yanı sıra muhtar eşlerinin burada olması çok kıymetli. Muhtarlarımız, gerek Cumhurbaşkanımızın davetiyle gerekse köylerinde, mahallelerinde yapılan yatırımlar için sık sık Ankara’ya geliyorlar. İstedik ki, kıymetli eşleri de burayı görsün. Bugün de yine hep birlikte keyifli bir gün geçirdik. Misafirlerimiz hem sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiler, meclisimizi gezdiler. Ardından birlikte A.Kabir’i ziyaret ettik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Millet kütüphanesini gördük. Bu organizasyonu farklı ilçelerimiz için de tekrar edeceğiz” dedi.