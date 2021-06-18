Çanlı kadınların emeği sınırları aşıyor

Çanakkale’nin Çan Üretim ve İşletme Kooperatifi Tekstil Atölyesi yurt dışına açılıyor.

Yurtdışına açılarak ihracat kapısını aralayan S.S Çan Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çanlı kadınların el emeği ürünlerini ülke dışına taşıyacak. Yurtdışına ihraç edilecek tekstil ürünlerinin ilk numunelerini firma yöneticileri ve kadın emekçiler ile birlikte yerinde inceleyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Üretimi destekleyen ve girişimci kadınların sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarını sağlamak umudu ve amacı ile kurulan S.S. Çan Üretim ve İşletme Kooperatifimize bağlı tekstil atölyemizde güzel şeyler olmaya devam edecek” dedi.