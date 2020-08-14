Çanlı Gazeteciler Emniyet Müdürü Akpınar’ı makamında ziyaret etti

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hükümet binasının yıkım kararı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çan Belediyesinin eski binasına taşındı.

İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar’ın 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğünden, 2. Sınıf emniyet müdürü olmasıyla ilçede görev yapan yerel ve ulusal gazetelerin temsilcileri Emniyet Müdürü Akpınar’a yeni Emniyet Müdürlüğü binası ve rütbesi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.