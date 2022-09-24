Çan’ın 100.yıl kutlaması Hande Yener coşkusu

Çanakkale’nin Çan ilçesinin 23 Eylül Kurtuluş günü etkinlikleri Hande Yener konseri ile son buldu.

Çanakkale’nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliklerinde Hande Yener sahne aldı. Hande Yener, dillerden düşmeyen şarkılarını konser alanını dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Ünlü popçu seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ve dans şovları ile Çanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansı ile göz dolduran ünlü popçu Hande Yener, “Bugün Çan’ın kurtuluşunun 100’üncü yılını kutluyoruz. Umarım daha birçok kutlamada bir arada oluruz” diyerek Çanlıları selamladı. Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, Hande Yener’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.