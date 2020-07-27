Çan’daki balık ölümleri araştırılıyor
ÇAN İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜKPAŞA KÖYÜ KENARINDAN GEÇEN KOCABAŞ ÇAYINDA DÜN YAŞANAN BALIK ÖLÜMLERİ NEDENİYLE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ÇAYDAN NUMUNE ALDI.
Çanakkale’nin Çan ilçesine yaşanan balık ölümlerinin ardından İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık ekipleri çay ve ölen balıklardan numune aldı.
Dün koyunlarını sulamak için akşam saatlerinde Büyükpaşa köyü köprüsünün 500 metre altına gelen Zeki Yiğit’in çay kenarında ölü balıkları fark etmesi ve olayın basına yansımasıyla Çan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri Büyükpaşa köyü kenarından geçen çay yatağına gelerek balıklardan ve sudan numune aldı. Yaşanan balık ölümleriyle ilgili açıklamada bulunan İbrahim Çubuk, "Bölgede bu tür balık ölümleri her yıl tekrarlanıyor. Bu konunun detaylı bir şekilde araştırılması lazım. Bu çay yatağından çevre köylerimiz hayvanlarını suluyor. Aynı zamanda da buradan geçen çay yatağından bahçe sulamaları da yapılıyor. Çaya karışacak en küçük zehirli atık durumunda burada hayvanlarını sulayan vatandaşlarımızın hayvanları telef olacağı gibi, buradan bahçesini sulayan çiftçilerimiz de zarar görecektir” dedi.
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