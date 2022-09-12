Çan’da trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çan ilçesine bağlı Hurma köy sapağı yakınlarındaki köprüde meydana geldi. Çan’dan Çanakkale istikametine giden İ.U. idaresindeki 34 GA 2895 plakalı araç, A.O.Ö. idaresindeki 17 HB 850 plakalı traktöre arkadan çarptı. 34 GA 2895 plakalı araç çarpmanın etkisiyle köprünün korkuluklarına çarpıp takla attı. Bu sırada E.M. idaresindeki 35 RAM 03 plakalı araçta duramayarak takla atan araca çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 34 GA 2895 plakalı aracın sürücüsü İ.U. ve traktör sürücüsü A.O.Ö. yaralandı. Kaza sonrası Çan-Çanakkale karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.