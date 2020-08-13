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Çan’da trafik denetimleri
ÇAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MOTOSİKLET DENETİMİ YAPTI
ÇANAKKALE 13.08.2020, 17:18
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Çanakkale’nin Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede motosiklet ve minibüsler üzerinde denetlemeler yaptı.
Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki denetim noktasında ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına bakan ekipler, kasksız ve evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uyguladı. İlçenin giriş ve çıkış noktalarında otobüs ve minibüsler üzerinde yapılan uygulamalarda ise araçlarda yolcuların oturma düzenleri ve sürücülerin evrakları incelendi. Yapılan denetimlerin ilçe genelinde farklı noktalarda devam edeceği bildirildi.
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