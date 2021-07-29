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Çan’da Streetball Turnuvası başladı

Çan Belediyesi’nin basketbol tutkunu gençlere yönelik düzenlediği Streetball Turnuvası (Sokak Basketbolu), Belediye Başkanı Bülent Öz’ün yaptığı hava atışıyla başladı.

ÇANAKKALE 29.07.2021, 10:29
Çan’da Streetball Turnuvası başladı
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Çan Belediyesi’nin basketbol tutkunu gençlere yönelik düzenlediği Streetball Turnuvası (Sokak Basketbolu), Belediye Başkanı Bülent Öz’ün yaptığı hava atışıyla başladı.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Öz, “Çan Belediyesi olarak basketbolsever gençlerimizin eğlenceli ve keyifli anlar yaşamaları adına düzenlediğimiz Streetball Turnuvası (Sokak Basketbolu) hava atışımız ile başladı. Beş gün boyunca güzel ve eğlenceli bir akşam programı yaşayacak gençlerimize başarılar diliyor, basketbolsever gençlerimizi de desteklemeye davet ediyoruz” diye konuştu.
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