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Çan’da seyir halindeki araç yandı
ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNDEN BİGA İLÇESİNE SEYİR HALİNDE OLAN ARAÇ HACILAR KÖYÜ YAKINLARINDA MOTOR KISMINDAKİ TEKNİK BİR ARIZADAN DOLAYI YANDI.
ÇANAKKALE 16.10.2020, 21:00
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Çanakkale’nin Çan ilçesinden Biga ilçesine seyir halinde olan araç Hacılar Köyü yakınlarında motor kısmındaki teknik bir arızadan dolayı yandı.
Edinilen bilgiye göre, A. Yıldırım sevk ve idaresindeki 17 FT 789 plakalı Citroen marka araç Çan’dan Biga’ya seyir halindeyken Hacılar Köyü yakınlarında motor kısmındaki teknik bir arızadan dolayı yandı. Aracın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Çan İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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