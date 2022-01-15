Çan’da ‘Pinokyo’ sahne aldı

Çanakkale’nin Çan Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Pinokyo’ oyunu sahne aldı.

Çan Belediyesi Troya Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde sahne alan Pinokyo oyunu tiyatro sever çocuklar tarafından ilgi ile karşılandı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan Belediyesi Troya Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi Ocak ayı etkinlikler kapsamında bugün, çocuklarımıza yönelik eğlence dolu bir haftaya daha sahne araladı. Tiyatro sevdalısı çocuklarımızın hınca hınç doldurduğu Çan Belediyesi Troya Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi’nde çocuklarımızın eğlencesi görülmeye değerdi. Çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz devam edecektir. Bütün güzellikler çocuklarımız için” dedi.