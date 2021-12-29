Çan’da otopark meselesine çözüm

Çanakkale’nin Çan Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerindeki alanları genişleterek otopark meselesine çare buluyor.

Çan Belediyesi ekipleri bir yandan ilçe merkezindeki otopark sorununu çözüme kavuşturacak çalışmaları gerçekleştiriyor, bir yandan da belediye tarafından hazırlanan şehir içi trafik yoğunluğunu asgariye indirecek projeyi ilçe trafik komisyonu ile birlikte yerinde inceliyor. Şehir içi otopark sıkıntısı için planlaması yapılan ve terminal alanı cephesinde çalışmaları devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, daha sonra İlçe Trafik Komisyonuyla birlikte, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü eşliğinde Çan Belediyesi olarak hazırlanmış olan şehir içi trafiğinin düzenlemesini esas alan projeyi uygulanacak alanlarda incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Bülent Öz, “İlçemizde her geçen gün artan araç yoğunluğu nedeniyle şehir içi araç trafiğini rahatlatacak otopark sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Şehir içi otopark sorunu için ilçenin müsait olan bölgelerinde planlamasını yaptığımız alanlarda çalışmalarımız sürüyor. Terminal alanı çalışmalarımıza başladık. İnşallah çalışmalarımız sonucunda çarşı merkezinde bulunan otopark sorunumuzun bir kısmını çözmüş olacağız” dedi.