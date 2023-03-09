Çan’da mıcır yüklü kamyon devrildi

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde mıcır yüklü kamyon devrildi.

Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesine beş kilometre uzaklıktaki Çakılbayır mevkisinde hizmet veren taş ocağından yüklediği mıcır ile Çan’a seyir halinde olan 17 ACF 136 plakalı kamyon, Terzialan beldesi yakınlarında sürücü Mustafa Sezgin’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Mustafa Sezgin kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.