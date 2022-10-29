Çan’da Küçükyepe Köyü Cami inşaatı yapımına başlandı

Çanakkale’nin Çan ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan 50 haneli Küçüktepe köyündeki köy camii 2020 yılında İzmir’de meydana gelen depremin Çanakkale’de hissedilmesi ile oluşan hasarın ardından ibadete kapatıldı. Yasal düzenlemelerin yerine getirilmesinin ardından 2 yıl sonra köy camii yerine yeni camii yapımına başlandı.

30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51’de merkez üssü İzmir Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Çan’da da hissedildi. Çan ve köylerinde can ve mal kaybı olmazken, Küçüktepe köyü camii depremden hasar gördü. Yapılan hasar tespitinin ardından ibadete kapatılan Küçüktepe köyü Camii köy muhtarlığınca alınan yıkım ve yeni camii yapım kararının ardın ilk harcın temellere döküldüğünü belirten köy Muhtarı Muharrem Küreşir, “Deprem sonrasında hasar gören camimizin yıkılmasını yaptık. Yeni inşaatına bugün başlamış bulunmaktayız. Allah tamamına erdirsin” dedi.

Küçüktepe Köyü Camii Yaptırma Derneği Başkanı Mustafa Tezcan “Hayırseverlerin yardımını bekliyoruz. Bu hayırseverler için bir ahiret yatırımıdır. Geç kalmamak lazım. Yardımlarını bekliyoruz” dedi.