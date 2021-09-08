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Çan’da kamu ve özel kuruluş yetkilileri bir araya geldi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, kamu idarecileri, özel kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldi.

ÇANAKKALE 08.09.2021, 14:14
Çan’da kamu ve özel kuruluş yetkilileri bir araya geldi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, kamu idarecileri, özel kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldi.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, siyasî parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile birlikte ilçede bulunan kamu ve özel kuruluşları ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretler hakkında bilgi paylaşan Başkan Bülent Öz, “Bölgemiz ve ilçemizde istihdam sağlayan kurum ve kuruluşlar ile ilçemizin menfaatleri doğrultusunda fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca 23 Eylül Çan’ın kurtuluşu dolayısıyla tertip edeceğimiz yağlı pehlivan güreşleri için destek talebinde bulunduk” dedi.

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