Çan’da kadın emeği, üretimi ve istihdam oluşturma hayali gerçekleşiyor

Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından hayata geçirilen tekstil atölyesi yeni adresinde faaliyetlerine başlıyor.

Çan Belediyesi bünyesinde başlatılan ve kısa süre içerisinde yoğun ilgi gören tekstil atölyesi, üretim kapasitesini, ekipmanlarını ve istihdamını arttırarak yeni adresinde faaliyetlerine başlıyor. “Üreten Çan ve üreten kadın” parolası ile başlayan süreç, ülkenin farklı yerlerinden gelen siparişler ile gelişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Emek ve üretime verdiğimiz değer ile kadın istihdamına yönelik hayalimiz gerçekleşiyor. İhracat parolası, kadın istihdamı ve üretim anlayışı içinde hedeflerimize ulaşmayı sürdürüyoruz. Önceki aylarda belediye pasajı binamızda açtığımız tekstil atölyesinden sonra şimdi de yine belediyemizin önderliğinde Çan Belediyesi eski sinema salonu baştan başa yenilendi. Yeni ekipmanlar ile bambaşka bir vizyon kazanan Tekstil Atölyesinde üretim başlamak üzere. Her şey güzel olmaya devam ediyor” dedi.