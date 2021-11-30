Çan’da havut hayrı düzenlendi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde havut hayrı düzenlendi.

Çan hal yerinde düzenlenen havut hayrında yaklaşık 20 deveye havut bağlandı. Okunan mevlid-i şerifin ardından yemek ikram edildi. Düzenlenen hayra Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri, deve güreşi severler ve deve sahipleri katıldı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yöremizde her zaman değer bulmuş, kültür mozağimizde ve kültürel etkinliklerimizde yerini almış ve deve güreşlerinde önemli bir gelenek olan havut hayrına katıldık. Çan Deveciler Derneği tarafından düzenlenen bu anlamlı kültürel etkinlikte halkımız ve deve severler ile güzel bir gün geçirdik” dedi.