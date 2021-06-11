banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yapıyor
Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yapıyor
Nagehan Alçı kayboldu?
Nagehan Alçı kayboldu?
Türk çift Fransa'da hakim karşısında
Türk çift Fransa'da hakim karşısında
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı

Çan’da en güzel bisiklet yarışması düzenlendi

Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından düzenlenen en güzel bisiklet yarışmasının ödülleri verildi.

ÇANAKKALE 11.06.2021, 14:52
Çan’da en güzel bisiklet yarışması düzenlendi

Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından düzenlenen en güzel bisiklet yarışmasının ödülleri verildi.

Sağlıklı ve doğa dostu ulaşım aracı bisikleti özümsemek ve çocukları özendirmek amaçlı Çan Belediyesi tarafından en güzel bisiklet yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan çocuklar ödüllendirildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Şehir içi ulaşımı rahatlatıcı etkisi ve doğaya karşı duruşu ile çevre dostu bisikletin kullanımı için daha önce Atatürk Caddesi’nde bisiklet yolu oluşturmuş ve halkımızın bisiklete yaklaşımını teşvik etmiştik. Çocuklarımızı da teşvik edebilmek için en güzel bisiklet yarışmasını düzenledik. Çocuklarımız ve ailelerimiz ile bir araya geldiğimiz organizasyonda, bisikletlerini özgür ve dilediğince süsleyen çocuklarımıza katılımları için teşekkür ediyoruz” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık