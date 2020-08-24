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Çan’da düğün yemekleri yasaklandı
ÇAN’DA DÜĞÜN YEMEKLERİ YASAKLANDI
ÇANAKKALE 24.08.2020, 16:38
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Çanakkale’nin Çan İlçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ikramlı organizasyonların yapılması yasaklandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal Başkanlığında toplandı. 1593 sayılı hıfzıssıhha kurulu 26. Maddesi uyarınca, Çan ilçesinde ve köylerde salgın süresince yiyecek-içecek ikramlı organizasyonların yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
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