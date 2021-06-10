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Çan’da belediye ekipleri mesire alanını temizledi

Çanakkale’nin Çan Belediyesi, yaşanabilir bir Çan için doğaya sahip çıkıyor.

ÇANAKKALE 10.06.2021, 19:12
Çan’da belediye ekipleri mesire alanını temizledi

Çanakkale’nin Çan Belediyesi, yaşanabilir bir Çan için doğaya sahip çıkıyor.

05-11 Haziran Çevre koruma haftası kapsamında Çan Belediyesi ekipleri, Garip Analar mesire alanını temizlediler. Çevre bilinci ile hareket eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yaşanılabilir bir Çan için doğaya sahip çıkıyoruz. Tahribata uğramış çöp kovaları imalatımız olan yeni çöp kovaları ile yenilendi. Uzayan otlar ekiplerimizce temizlenerek Mesire Alanı güzel bir görüntüye kavuşturuldu” dedi.
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