Çan’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Çan’da yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla Çan Belediyesi Nadir Pazarbaşı düğün salonunda bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personelleri, STK başkan ve yöneticileri, okul müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütülmekte, projeler uygulanmaktadır. 2022 yılı içerisinde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ‘Ben Olsaydım’ temasıyla bir çalıştay yapılması kararlaştırıldı.