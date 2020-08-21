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Çan’da araç yangını
ÇAN’DA ARAÇ YANGINI
ÇANAKKALE 21.08.2020, 15:53
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Çanakkale Çan ilçesine bağlı Etili Köyü-Ahlatlıburun köyü arasında seyir halindeki araç motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
Cemali Özdemir sevk ve idaresindeki 17 LF 190 plakalı Renault 12 Toros marka araç Çan ilçesine bağlı Etili köyü - Ahlatlıburun köyü arasında motor kısmından alev aldı. Sürücü Özdemir, araçtan çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve Çan ilçesine bağlı Etili orman ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, araç içinde bulunan yüklü miktardaki para kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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