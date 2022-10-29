Çan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Çan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Şehir meydanında tüm ilk ve orta okulların katılımı ile kutlandı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Yöresel halk oyunlarının sergilenmesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda ödül alan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi. Programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bektaş, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, , Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.