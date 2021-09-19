Çan’da 200 yıllık geleneksel Su Hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Eskiyayla köyünde geleneksel olarak sonbahar ayında yapılan Su Hayrı yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çan ilçesine bağlı Eskiyayla köyünde her yıl sonbahar ayında köy halkının düzenlediği geleneksel Su Hayrı çevre köylerin katılımı ile gerçekleştirildi. Köy camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından, köy meydanında yaklaşık bin kişiye kuru fasulye, pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklama yapan köy muhtarı Erol Kavak "Eylül ayında her yıl geleneksel olarak 200 yıldan buyana gerçekleştirdiğimiz Su Hayrını bu yılda gerçekleştirdik. Uzak ve yakından Su Hayrımıza katılan tüm misafirlere köy halkı adına teşekkür ederim" dedi.

Geleneksel Su hayrına; AK Parti Çan İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Ömer Şahin, AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, AK Parti Çan Gençlik Kolları Başkanı Doğan Deniz, STK ve siyasi parti ilçe başkanları, çevre köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.