banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
DAP’ın halka arzına yoğun talep
DAP’ın halka arzına yoğun talep
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor

Çanakkale’nin şehitleri albümü tanıtıldı

Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneğince hazırlanan “Çanakkale’nin Kahraman Şehitleri” albümü tanıtımı düzenlenen bir toplantıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Bu milletin her zaman ‘vatan’ denilince ‘Kim var?’ diye bakmadan ‘Ben varım!’ deyip yürüyen evlatları olmuştur, olacaktır. Bugün gölgesinde yaşadığımız şanlı bayrağımız, vatanın bir karış toprağını vermemek için toprağa düşen kahramanlarımız sayesinde gururla dalgalanmaktadır” dedi.

ÇANAKKALE 21.02.2022, 16:21
Çanakkale’nin şehitleri albümü tanıtıldı

Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneğince hazırlanan “Çanakkale’nin Kahraman Şehitleri” albümü tanıtımı düzenlenen bir toplantıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Bu milletin her zaman ‘vatan’ denilince ‘Kim var?’ diye bakmadan ‘Ben varım!’ deyip yürüyen evlatları olmuştur, olacaktır. Bugün gölgesinde yaşadığımız şanlı bayrağımız, vatanın bir karış toprağını vermemek için toprağa düşen kahramanlarımız sayesinde gururla dalgalanmaktadır” dedi.

Deniz polis evinde düzenlenen toplantıya; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, BBP İl Başkanı Levent Çavuş, İl Müdürleri, STK temsilcileri, Şehit ve Gazi Yakınları ile Genç Kızılay topluluğu üyeleri katıldı.

Belgesel gösterimi ve ‘şehitlerimiz’ konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden programda bir konuşma yapan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, şehit ve gazi yakınlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi. İskenderoğlu, “Üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada, yapılabilecek en zor şeylerden birisi, şehitlerimiz hakkında konuşmak. Şehitler diyarı Çanakkale’nin evlatları olarak, bu konuda söyleyecek çok sözümüz var ama bu duygularımızı karşılayacak kelimeler yok. Nereye giderseniz gidin, Çanakkale denilince tüm Türkiye’nin aklına gelen ilk şey; şehitler diyarı. Sadece 253 bin şehidimiz değil, sizlerin evlatları, eşleri, kardeşleri, canları. Onların hepsi bizler için, bu vatan için, bu bayrak için canlarını feda ettiler. Biz ne söylesek, ne konuşsak emin olun onlara olan vefa borcumuzu ödeyemeyiz. Benim ömrüm yettiği sürece, hem kendim, hem kıymetli grup başkanvekilim Bülent Turan adına da söz veriyorum ki; biz sizin yanınızdayız, yapabileceğimiz her şeyde emrinizdeyiz. Çünkü biz bu vatanı, bu toprağı çok seviyoruz. Sizlerin bize emanet olduğunu, o sorumluluğun omuzlarımızda olduğunu asla unutmadık, unutmayacağız” dedi.

107 yıl önce ecdadın bu toprakları vatan kılmak için gözlerini kırpmadan canlarını verdiklerini hatırlatan İskenderoğlu, “Aradan yıllar geçti, emperyalistlerin emelleri hiç değişmedi. Vatanı bölmeye çalışanlar, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar.. Dün izin vermedik, elhamdülillah yarın da izin vermeyiz. Çok hoşuma giden bir söz var; Fıtrat değişir sanma, bu kan, yine o kandır. Atila’dan Oğuz Kağan’a, Bilge Kağan’dan Sultan Alparslan’a, Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmet Han’a, Sultan Abdülhamid Han’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu fıtrat hiç değişmedi. Çok şükür bugün de, vatanın bütünlüğüne göz dikenler için masaya yumruğunu vura vura ‘İnlerine gireceğiz’ diyen ve bu söylediğini de yapan, milletimizin duaları ve onlardan aldığı güçle hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Hamdolsun; vatan sevgisi bizim fıtratımızda, kanımızda, canımızda, sütümüzde var. Bir kez daha içten, yürekten, gururla söylüyorum;

Ne mutlu böyle kahraman evlatları olan bu yüce millete! Ne mutlu böyle kahramanları doğuran, bu bilinçle yetiştiren ana-babalara! Ne mutlu böyle kahramanlarla yarenlik edenlere! Vatanı korumak, huzur ve güvenliğimizin devamını sağlamak için sürdürdükleri görevlerde şehit düşen aziz kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, ailelerine, sevdiklerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Onların aziz hatıralarını yaşatacak, gelecek kuşaklara aktaracak bu eserin hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Gülşen Uz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine gönderilmek üzere AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’na Çanakkale’nin Kahraman Şehitleri Albümünü takdim etti. Program şehit ailelerine günün önemi dolayısıyla hediye takdimiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14