Çanakkale’den deprem bölgesine yardım kampanyası

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Teşkilatlarının başlattığı deprem kampanyası hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen depremden dolayı milletçe büyük üzüntü yaşandığını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Canımız yanıyor. Duamız daha fazla can kaybının olmaması. Çanakkale Teşkilatlarımız, milletçe kenetlendiğimiz bugünde depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yardım kampanyası başlattı. Hemşehrilerimiz deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere çadır, mat, el feneri, hazır gıda, kadın hijyen seti, kışlık kıyafet, çocuklar için kıyafet, battaniye ve ısıtıcı gibi yardımlarını, 8 Şubat Çarşamba gününe kadar İl ve İlçe Başkanlıklarımıza teslim edebilir. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.